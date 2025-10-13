ファミリーマートは10月14日〜11月10日、茨城県及び常陸太田市と連携した「茨城をたべよう」フェアを北海道・東北地方・関東地方(一部地域)のファミリーマートで実施する。「茨城をたべよう」フェア○茨城県の魅力を発信本企画では、「シン・いばらきメシ総選挙2024」で第3位に入賞した「けんちんまん」(178円)をはじめ、茨城県にゆかりのある原材料を使用したおむすび、弁当、麺類、パンの合計5品を発売する。フェア対象商品には