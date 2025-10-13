暑い日はあるものの、季節はすっかり秋ですね。夏から秋へと季節の移ろいを感じる要因の1つが「空気」ではないでしょうか。大気が澄み渡り、遠くまで見通せる秋の情景を表す季語を"秋澄む"といいます。茹だるような暑さだった夏と比べると、今は、完全に秋の到来を感じますよね。となると、乾燥による肌悩みも出てきます。これからの秋冬シーズンに1つ常備しておきたいのが『バーム』。全身に使えるバームが１つ