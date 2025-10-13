◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権最終日▽３位決定戦札幌ボーイズ６―０札幌北広島ボーイズ（１３日、札幌・モエレ沼公園野球場）札幌ボーイズが初の３位に輝いた。札幌北広島ボーイズとの３位決定戦は、先発した吉永知矢投手（２年）が６回を被安打２の無失点に抑える好投。６―０での勝利につなげ、「ショートで出ていた去年は勝てずに悔しい思いをしたが、今年はみんなで勝つことができた」と喜んだ。弱点を克