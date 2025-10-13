色を見分ける力は、日常生活のさまざまな場面で欠かせないものです。しかし、なかには特定の色の区別が難しい色覚異常を持つ方もいます。学校健診や就職時の健康診断などで初めて気付くケースもあり、「自分は色覚異常なのか」「検査はどこで受けられるのか」と不安を感じる方も少なくありません。そこで本記事では、色覚異常の基礎知識から、実際に受けられるテストの方法やその正確性、診断基準などを解説します。 監修