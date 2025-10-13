¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î29Æü¡Á10·î5Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥·¥ë¥Ð¡¼MD3Y4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë2°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ö¥ë¡¼MD4A4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë3°ÌLAVIE Tab T10T1055/KAS¡ÊNEC¡Ë4°Ì13¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 256GB ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤MV2D3J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë5°ÌRedmi Pad SE 8.7 4GB+128GB Graphite GrayRedmi Pad SE 8.7