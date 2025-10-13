テークオフは10月9日に、茶こし付きの「FeeKaa（フィカー） 茶こしつきガラス電気ケトル」を発売した。●お茶やコーヒー、赤ちゃんの調乳まで細かく温度を設定できる「FeeKaa 茶こしつきガラス電気ケトル」は、1.3Lの大容量ながらコンパクトサイズを実現するとともに、NTC温度センサーを搭載することで、1℃単位での温度調節に対応している。細やかな温度調節によって、お茶やコーヒー本来の風味を引き出すための抽出温度や