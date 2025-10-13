この記事をまとめると ■エンジンにはつなぎ目などが数多く存在しそこからオイルや冷却水が漏れることがある ■オイルや冷却水の漏れを軽減する添加剤が存在するがオススメされることが少ない ■添加剤はあくまで不具合を一時的にしのぐためのモノで根本的な解決には至らない 添加剤が敬遠される理由 クルマの心臓部であるエンジンにはオイルや冷却水などさまざまな液体が使われている。いまさら説明は不要かもしれないが、エン