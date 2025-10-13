184日間にわたって開催された大阪・関西万博は、13日が最終日です。会場は、朝から多くの人でにぎわいを見せています。中継です。半年前の開幕日は雨に見舞われた万博会場ですが、最終日の13日は、過ごしやすい秋晴れとなっています。会場のシンボルである「大屋根リング」の上にも、名残惜しそうに写真を撮る人の姿が多く見られています。会場内の人気パビリオンの前には、すでに長い行列ができています。皆一様に、名残惜しそう