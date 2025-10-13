¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸åÈ¾2¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ3-1¤Ç¾¡Íø¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ê1°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÀªÍ£°ì¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÇË¤ê8¶¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Áê¼ê¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·