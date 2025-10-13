鹿児島県出身で7人制ラグビー元日本代表の桑水流裕策さんが曽於市の小学校を訪れ、ラグビーの魅力を伝えました。7人制ラグビー元日本代表の桑水流裕策さんが訪れたのは、曽於市の恒吉小学校です。鹿児島県出身の桑水流さんは、2016年のリオオリンピックで7人制ラグビーのキャプテンとして出場し、4位入賞を果たしました。子どもたちは夢についての講話を聞いたあと、ラグビーボールを使っ