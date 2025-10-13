UCC¾åÅçàÝàê¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÎÁ¡ÖUCC Cold Brew Non Sweet LATTE PET500ml¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î13Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ç¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥×¤Ç¾®ÍÆÎÌ¤âEC¥Á¥ã¥Í¥ë¸ÂÄêÈ¯Çä¿å¤ÇÃúÇ«¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÃê½Ð¤·¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤­¤ê¡¦¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈË­¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë"¿åÞ»¡Ê¤¤¡Ë¤ì¥³¡¼¥Ò¡¼"¡ÖUCC Cold Brew¡×¤Ë¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¥é¥Æ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÇÛ¹ç¡£