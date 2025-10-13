ブランド総合研究所は10月6日、「地域ブランド調査2025」の結果を発表した。調査は2025年6月24日〜7月9日、20代〜70代の消費者33,449人を対象にインターネットで行われた。同調査は年1回実施されており、今回で20回目となる。 調査対象は、全国1,000の市区町村(全792市＋東京23区＋185町村)と47都道府県。魅力度など、各地域の計90項目を数値化した。地域ブランド調査2025の1位は北海道、次いで2位は京都府。いずれも17年連続。3位