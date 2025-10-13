立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表国民民主党の玉木雄一郎代表は13日、自身のX（旧ツイッター）で、首相指名選挙での野党候補一本化を巡る立憲民主党の野田佳彦代表との党首会談に応じる意向を表明した。野田氏が日本維新の会を含めた3党での協議を呼びかけていた。ただ玉木氏は、まず論点整理が必要だとし、立民、国民両党の幹事長による協議を先行させる方向だと投稿した。立民側は玉木氏への投票も選択