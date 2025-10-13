元乃木坂４６で俳優・与田祐希が１３日、都内で行われた、主演を務めたＭＢＳドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（１６日スタート。木曜、深夜０・５９。テレビ神奈川などでも放送）の第１話先行上映＆完成披露トークイベントに鈴木仁、星乃夢奈と出席した。今作は現代のＳＮＳ社会を舞台に描く「超令和的インターネット・サスペンス」。与田は２月にグループを卒業後、地上波ドラマ初出演となった。与田は承認欲求に取りつか