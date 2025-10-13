ブルージェイズは打線が2安打と沈黙【MLB】マリナーズ 3ー1 ブルージェイズ（日本時間13日・トロント）マリナーズは12日（日本時間13日）、敵地で行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に勝利した。6回にローリーの本塁打で追いつくと、ポランコの適時打で逆転。5回まで無得点も、終盤に相手投手陣を攻略すると、4投手の継投で緊迫の投手戦を制した。先手を取ったのはブルージェイズ。先発のミラーが初回