【モデルプレス＝2025/10/13】俳優の福士蒼汰が現在制作中の台湾映画『花臉猫：修羅道』で、女優の韓寧（ハン・ニン）とともにW主演を務めることがわかった。【写真】福士蒼汰、台湾映画初出演◆福士蒼汰、台湾映画初出演福士にとって海外作品への出演は、2022年の「THE HEADシーズン2」、今後配信予定のNetflix Korea「この恋、通訳できますか？」に続く3作品目となり、初の台湾映画への挑戦である。本作は台湾の日本時期を舞台に