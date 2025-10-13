猫がトイレ中に見せる危ない行動7選 猫は体調不良を隠す動物と言われており、ちょっとした異変に気づきにくいことがあります。そんな猫の“サイン”が最も表れやすいのが「トイレ中の行動」です。 今回は、猫がトイレ中に見せる注意すべき7つの行動と、それぞれが示す可能性のある病気について解説します。 1.トイレで長時間うずくまる 普段より長くトイレにこもっている場合、排尿や排便がスムーズにできていな