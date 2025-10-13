アヤックスの今季アウェーユニに脚光オランダ1部の名門アヤックスには今季、日本代表DF板倉滉がドイツ1部ボルシアMGから加入した。今季着用しているアウェーユニフォームについて、ユニフォーム研究家の「ともさん」が「クラブへのリスペクトを込めたテーマにもなっている」と言及している。水の都アムステルダムをテーマにしたモデル。アムステルダム市政750周年を呼び起こすホームタウンリスペクト志向のデザインとなってい