ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡Öº£Æü¡¢ËüÇîÊÄËë¤ä¤Ç¡×¤È¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡££´·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Î£±£³Æü¤ËµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¼ä¤·¤Ê¤ë¤Ç¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾ìÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇÂçË»¤·¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£±£±Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÃÎ»ö¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³Æü¤Ï¡Ö£¶»þ£°£µÊ¬¡Á¡¢£·»þ£²£°Ê¬¡Á¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù£±£³»þ