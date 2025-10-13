◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽法大―明大（１３日・神宮）東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式が行われ、明大ＯＢで巨人、西武の投手として活躍した鹿取義隆氏（６８）が登場。２年春からつけた背番号１で、低めのワンバウンドを投じ「基本は低めなんで。緊張しました。このユニホームは格別です」と笑った。鹿取氏は高知商を経て、明大入学。タフネスぶりが当時の島岡吉郎監督に重宝