食楽web ●奈良の愛され銘菓「さつま焼」。本店でしか味わえない“焼きたて”を食べに行こう！ 奈良土産の定番で、コロンとしたサツマイモみたいな形のお饅頭「さつま焼」をご存じでしょうか。 小豆のこし餡を小麦粉と卵で作った皮で包み、串で刺してほっくりと焼き上げたお饅頭です。地元では、進物や仏事、日常のお茶菓子へと広く愛されています。 人気の観光エリアならまちにある『春日庵本店』。茶房は2階にあります