◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ブルージェイズ1―3マリナーズ（2025年10月12日トロント）ブルージェイズは12日（日本時間13日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に逆転負け。ジョージ・スプリンガー外野手（36）が球団史上初のPS先頭打者弾を放ち、先発ケビン・ガウスマン投手（34）が5回2/3を3安打2失点と好投したが、2回以降は打線が沈黙。投手陣もリードを守り切れなかった。