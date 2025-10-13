◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦マリナーズ3―1ブルージェイズ（2025年10月12日トロント）マリナーズは12日（日本時間13日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に逆転勝利して先勝。タイガースとの地区シリーズ第5戦では、勝てば次のシリーズ進出が決まるポストシーズン(PS)の試合としては史上最長の延長15回の死闘を制し、中1日での過密日程だったにもかかわらず、投打がかみ合い