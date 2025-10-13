½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î13ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï16°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£ÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤¬10¥é¥ó¥¯¾å¤²¤Æ81°Ì¡¢°ËÆ£¤¢¤ª¤¤¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï92°Ì¡£1°Ì¤Ç¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¡¢2°Ì¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢3°Ì¥³¥ê¡¦¥¬¥¦¥Õ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë