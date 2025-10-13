2022年夏にバルセロナに加入して以来、バルセロナのエースストライカーとして活躍してきたロベルト・レヴァンドフスキは今シーズンもここまで公式戦7試合に出場して4ゴールを記録している。しかし、レヴァンドフスキのバルセロナでの雄姿が見られるのは今シーズンが最後になるかもしれない。スペイン紙『Sport』によれば、バルセロナ首脳陣は来年6月末までとなっているレヴァンドフスキとの契約を延長する意思はなく、現契約に付与