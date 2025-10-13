星野リゾートは、「奈良監獄ミュージアム」を2026年4月27日に開館する。重要文化財の旧奈良監獄を保存活用し、第三寮や看守所を含む保存エリアと、三つの展示棟にカフェとショップを併設した展示エリアで構成する。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」とし、建築と歴史を通じて自由を考える体験を提示する。展示は、日本の行刑や奈良監獄の建築的特徴を知る「歴史と建築」、刑務所の生活を知り、想像し、客観的に見つめる「