プレーオフの末に米ツアー初Vを逃した勝みなみ(C)Getty Images女子ゴルフの米ツアー「ビュイックLPGA上海」（中国・チージョンGC）は現地10月12日に最終日を迎え、首位で出た勝みなみは、7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算24アンダーまで伸ばした。しかし、63をマークしたジーノ・ティティクル（タイ）に並ばれ、プレーオフ5ホール目の末に惜敗。米ツアー初優勝を逃した。【写真】敗れてなお「伸びしろしかない」と前向き