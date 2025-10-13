巨人は最後まで勢いを見せることができなかった（C）産経新聞社巨人の2025シーズンが終わった。10月12日に行われたDeNAと戦ったCSファーストS（横浜）第2戦に、延長戦の末、6−7と敗れた。【動画】最後は蝦名のサヨナラ適時打で決められた、巨人の終戦シーン初回に巨人打線が野手一巡の猛攻で相手先発、アンドレ・ジャクソンから5点を奪う。敵地で一気に勢いに乗るかと思われたが、先発の戸郷翔征が粘れない。自身も初回に適