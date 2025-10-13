ブラジルは14日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦する。会場は東京スタジアム（味の素スタジアム）、10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、TVerとABEMAでライブ配信される。12日に行った戦術練習では韓国戦のスタメンをベースとし、GKはベントに代わってウーゴ・ソウザが入った。身長199cmの26歳GKウーゴ・ソウザは、日本戦で念願のブラジル代表デビューを飾る見込みだ。ウ