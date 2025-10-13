¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï13ÆüÄ«¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤ÎÂæÉ÷¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Åìµþ¤ÎÈ¬¾æÅç¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£È¬¾æÅç¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°6»þ¤¹¤®¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¬¾æÅç¡¢ÂæÉ÷¤ÎË½É÷°è¤«¤é¤ÏÈ´¤±¡¢±«¤Ï¤ä¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÉ÷¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ëÄ®¤Ë¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬1¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¬¾æÄ®Ìò¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬