◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ（日本時間13日、ロジャース・センター）マリナーズは、投打がかみ合い、ブルージェイズに逆転勝利。ワールドシリーズ進出に向け、好発進です。イチロー氏や佐々木主浩氏が在籍した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進んだマリナーズ。第1戦をブルージェイズの本拠地で迎えました。マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手。初回、ブルージェイズ1