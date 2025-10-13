¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Î¾ÆýË¼ÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æý¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëBRCA1°äÅÁ»ÒÊÝÍ­¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢2013Ç¯¤ËÆ±¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡£Êì¿Æ¤Ç½÷Í¥¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤¬Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê56ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥Ï¥í¡¼¡ª»ï¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊì¤ÈÁÄÊì¤ò¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¼ê