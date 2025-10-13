¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ëº§¤Ë¥É¥­¥É¥­¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À­¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À­¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£MC¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢