»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¹ÂÀÃÏ¶è¤Î·ßÁ¥¹Ô»ö¤¬11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ßÁ¥¹Ô»ö¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥¯¥¸¥éµù¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤òÃæ¿´¤ËËÌÀªÃÏ¶è¤Î6¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îë¼¯»Ô¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢Ä¹ÂÀÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êá·ßÁ¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Ä¹¤µÌó6¥á¡¼¥È¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»³¼Ö¡ÖÅ·²¦´Ý¡×¤¬·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Î¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÍÙ¤ê¼ê¤¬²Î¤äÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥ê¤òÂÇ¤Á¡¢Ä¥¤ê»Ò¤Î¥¯¥¸