½©¤Î¼ý³Ï¤ò¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¿ÀµÜÊôÇ¼¹ÔÎó¤¬11Æü¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î15Æü¤«¤é°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸Þ¹òË­¾÷¤ò´¶¼Õ¤¹¤ëº×¤ê¡Ö¿À¾¨º×¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£11Æü¤Ï¡¢¸Þ¹ò¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿êß¡Ê¤¦¤Á¤­¡Ë»Ñ¤Î¾¯½÷¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢ÊôÇ¼ÉÊ¤òÃ´¤¤¤ÀÀ¸»º¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬¤ª¤«¤²²£Ãú¤«¤é°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¤Þ¤Ç¤òÊâ¤­ÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÀª»ÖËà»º¤Î¤¢¤ª¤µ¤ä°ËÀª¤ä¾¾ºå¤ÎÌÚÌÊ¤Ê¤É¡¢»°½Å¸©Æâ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢