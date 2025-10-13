赤ちゃんの頃は輪郭も瞳も“まん丸ガール”だった女の子が成長し、8年後には大人びた立派なお姉ちゃんに。そんな成長記録がInstagramに投稿され、6.4万件のいいねがつくなど注目を集めています。しかし、話題の理由は少女の成長物語だけではありません。動画に登場する少女の両親が、「子泣き爺」に扮した母と「おにぎり」に扮した父という、超ユニークな夫婦だったことも話題となった理由のひとつです。フォロワーに「こんなおも