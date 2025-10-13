人気ボカロPの楽曲を集めたプレイリストを元に、ご本人へ制作裏話や楽曲エピソードをお聞きする本企画シリーズ。今回は「グッバイ宣言」「Flyer!」などの人気曲を多数投稿する、Chinozoさんへインタビューを実施した。代表曲「グッバイ宣言」はニコニコ動画内でも有名なのはもちろんのこと、YouTubeでも現在1.4億回再生を突破。ボカロのことをあまり知らない人でも、何となく聴いたことがある！という人も多いのではないだ