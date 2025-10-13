¤±¤µ6»þÁ°¡¢»³·Á¸©ÈÓË­Ä®¤Ç½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½÷À­¤¬¡¢TUY¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤¿½÷À­¤±¤µ¤Î½ÐÍè»ö¤òµ­¼Ô¤Ë¸ì¤ë¡Ê»³·Á¡¦ÈÓË­Ä®¡Ë ¥­¥º¤¬ÄË¡¹¤·¤¤ÇØÃæ¡£ ¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×½÷À­¤¬ºÇ½é¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¡¢¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´