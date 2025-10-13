À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬13Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤é¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç