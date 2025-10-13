研究者最高の栄誉であるノーベル賞。2025年、ノーベル生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文さん、ノーベル化学賞に京都大学の北川進さんの受賞が決まりました。順風満帆ではなかった道で苦難を乗り越えるため、2人が大事にしていた“共通の言葉”とは。【真相報道バンキシャ！】■ノーベル賞の受賞決定行きつけの店でも喜びの声10日、バンキシャ！は、京都市内の飲食店へ。そこには…バンキシャ！「サインが…」店長「サインいた