◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルージェイズーマリナーズ（日本時間13日、ロジャース・センター）初めてのワールドシリーズ進出に向け、マリナーズのランディ・アロサレーナ選手が攻守で活躍を見せました。初回に先制点を奪われたマリナーズでしたが6回に60本塁に到達したカル・ローリー選手がポストシーズン第2号ソロで追いつくと、ホルヘ・ポランコ選手がタイムリーヒットで勝ち越しに成功します。7回に守備でアンソニー