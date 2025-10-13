¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13ÆüÄ«¡¢FNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢14Æü¤Ë¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13ÆüÄ«¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö´´»öÄ¹¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Î¤¦³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ä´À°¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï1