お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が13日、同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。公明党の斉藤鉄夫代表が高市早苗新総裁の自民党との自公連立政権は「一旦白紙」として離脱を表明したことを受け、「こういう戦略もあるのかと思う」と語った。カズレーザーは「どこの党もどこと組んでもどうなるか見えない。大きくまとまればいいというわけでもなく。まとまった結果、長い政権維持でき