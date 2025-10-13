Í£°ì¤Î´õË¾¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¸À¤¨¤Ð¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÍü¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÌ¼¡×2018Ç¯¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï0ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¶