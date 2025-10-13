１０日、イベント会場の様子。（東京＝新華社記者／胡暁格）【新華社東京10月13日】中国の粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の観光やアニメ、玩具などを紹介する「世界トップクラスの観光地−粤港澳大湾区観光プロモーションおよび『粤動新次元』アニメ・トレンドトイ展」が10日、東京・秋葉原で開催され、多くの来場者でにぎわった。会場には約50点の優れたアニメ作品や約100点の広東省発トレンドトイ