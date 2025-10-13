©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ほんっとに久しぶりに増田アナとランチに行けました！ 春頃、ランチ行きたいね～と声を掛け合っていて、夏の終わりにようやく実現できました。 野菜たっぷりご飯に癒されながらのお