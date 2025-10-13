離婚後、養育費を支払わなかった人も多いようです。子どものためのお金を出し渋るなんて、実際に子どもが知ったらどう思うのでしょうね……。今回は、養育費を払わず子どもと再会した人のエピソードをご紹介します。面会できないなら…「妻と離婚し、子どもは妻が引き取りました。子どもとは会わせないと言われ、面会もできず……それなのに養育費を請求してきて、あまりの図々しさに呆れました。『養育費が欲しいなら子どもに会わ