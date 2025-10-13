ブラジル代表のクラウディオ・タファレルGKコーチが日本代表戦でのAマッチデビューが濃厚なGKウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)について、「良い仕事をしてくれることを期待している」と信頼を寄せた。ブラジルサッカー連盟(CBF)公式サイトが伝えている。タファレルGKコーチは現役時代に国際Aマッチ101試合の出場歴を持ち、1989年に行われた日本とブラジルの初対戦試合にも出場して1-0の完封勝利を収めた。同氏は味の素スタジア