胆管がんになりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医が胆管がんになりやすい人の特徴・症状などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「肝臓がんの末期症状」はご存知ですか？余命一ヶ月の症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：西脇 亮（医師） 医学部卒業後、松阪済生会病院で初期研修。遠山病院