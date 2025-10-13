MLB公式サイトは12日（日本時間13日）、リーグ優勝決定シリーズ（LCS）に進出したドジャース、ブルワーズ、ブルージェイズ、マリナーズの4球団の先発投手のパワーランキングを公開。トップ10にはドジャースから大谷翔平投手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラノー投手の4人がランクインした。 ■先発陣の厚みでブルワーズらを圧倒 MLB